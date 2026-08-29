नंबर नहीं होते सिर्फ गाड़ी की पहचान

रोड पर चलते समय आपकी नजर गाड़ियों की नंबर प्लेट पर जरूर जाती होगी. इसमें गाड़ियों पर UP, DL, HR, RJ या MH जैसे अक्षर देखे होंगे. इसके बाद कुछ नंबर भी लिखे नजर आते हैं. बहुत से लोगों को लगता है कि ये नंबर सिर्फ गाड़ी की पहचान के लिए होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. नंबर प्लेट में लिखे अक्षरों और नंबरों का एक खास मतलब होता है. इन्हीं की मदद से यह पता लगाया जा सकता है कि गाड़ी किस राज्य में रजिस्टर्ड है और किस RTO यानी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है. हालांकि इसे हमेशा सीधे जिले का नाम समझना सही नहीं है, क्योंकि एक जिले में एक से ज्यादा RTO भी हो सकते हैं.