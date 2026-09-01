तेजी से बढ़ रहे फर्जी आधार कार्ड के मामले
आधार कार्ड हमारे देश में एक यूनिक डॉक्यूमेंट है. इसे सभी जगह आईडी प्रूफ के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है. आज छोटे से छोटे काम के लिए आधार कार्ड (Aadhaar Card ) की जरूरत पड़ती है. चाहे मोबाइल के लिए सिम लेना हो, स्कूल-कॉलेज में एडमिशन कराना हो, किराये पर घर लेना हो, किसी सरकारी योजना का फायदा लेना हो या फिर कोई बिजनेस ही क्यों न शुरू करना हो... हर काम के लिए हमें आधार कार्ड की कॉपी देनी पड़ती है. ऐसे में फर्जी आधार कार्ड के मामले में सामने आने लगे हैं.ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोई प्रोसेस है, जिससे पता किया जा सके कि कोई आपके आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल कर रहा है या नहीं?