आधार कार्ड को कैसे करें लॉक?

आधार कार्ड के गलत इस्तेमाल से बचने के लिए आप इसे लॉक कर सकते हैं. आप अपना आधार कार्ड दूसरे नंबरों या ऐप से डीलिंक भी कर सकते हैं. सिक्योरिटी के लिहाज से आप असली आधार के बजाय वर्चुअल आईडी या QR कोड वाले आधार का इस्तेमाल कर सकते हैं.आप अपने मोबाइल नंबर से मैसेज करके भी आधार को लॉक कर सकते हैं. इसके लिए अपने रजिस्टर्ड नंबर से 1947 पर GETOTP लिखकर SMS भेजें. मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा. OTP को ‘LOCKUID आधार नंबर’ फिर से 1947 पर भेज दें. कुछ ही सेकेंड में आपका आधार लॉक हो जाएगा.एक बार आधार लॉक हो गया, तो आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे. इसका इस्तेमाल करने के लिए पहले आपको इसे अनलॉक करना होगा. इसके लिए आपको My Aadhaar के ऑप्शन पर जाकर अनलॉक का ऑप्शन क्लिक करना होगा.