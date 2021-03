1 / 10

HoW to Link Aadhaar Card With Ration Card Online and Offline आधार कार्ड आज के समय में देश में सबसे अहम दस्तावेज बन चुका है. ऐसे में आधार कार्ड को ज्यादातर सरकारी योजनाओं और बैंक पैसे संबंदित कामों में अनिवार्य किया गया है.