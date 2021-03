1 / 10

How to Link Pan card And Aadhaar Card आधार कार्ड और पैन कार्ड आज के समय सबसे अहम दस्तावेजों में से एक है. ऐसे में पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए केवल 2 दिन ही बचे हैं. अगर आपने अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो जल्दी करें क्योंकि 1 अप्रैल 2021 के बाद आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा.