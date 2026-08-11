घर बैठे कैसे बनवाएं आयुष्मान कार्ड?

आयुष्मान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट https://pmjay.gov.in/ पर जाएं. ‘Am I Eligible’ के ऑप्शन पर क्लिक करें. अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें.आपके मोबाइल पर आए OTP से लॉगिन करें.अपना राज्य और आधार नंबर या राशन कार्ड नंबर डालकर अपनी पात्रता चेक कर लें. अगर आप एलिजिबल हैं, तो आगे की प्रक्रिया पूरी करके आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं. कार्ड बनवाने के लिए आपको अपने आधार कार्ड या राशन कार्ड को PMJAY कियोस्क पर वेरीफाई करवाना होगा. इसके बाद फैमिली सर्टिफिकेट पेश करना होगा और पूरी डिटेल भरनी होगी. अब आप AB-PMJAY आईडी के साथ अपना ई-कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं.