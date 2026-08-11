कौन ले सकता है इस स्कीम का फायदा?
ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग, अनुसूचित जाति या जनजाति और आदिवासी समुदाय के लोग, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग, गरीबी रेखा के नीचे गुजर-बसर करने वाले लोग और दिव्यांग व्यक्ति आयुष्मान स्कीम का फायदा ले सकते हैं. वहीं, संगठित क्षेत्र में काम करने वाले, जिनके पास पक्का मकान और गाड़ी है, ऐसे कर्मचारी जिनका हर महने PF कटता हो और सरकारी कर्मचारी इस योजना से बाहर हैं. इनकम टैक्स देने वाले लोग भी आयुष्मान कार्ड नहीं बनवा सकते. ESIC के सदस्य भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते.