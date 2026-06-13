सबसे आसान और असरदार ट्रिक-

कई बार हजार कोशिशों के बावजूद भिंडी चिपचिपी और लिसलिसी हो जाती है, लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखें तो आपकी भिंडी खिली-खिली, कुरकुरी और स्वादिष्ट बन सकती है. सबसे पहला और जरूरी स्टेप है भिंडी को अच्छे से सुखाना, इसके लिए भिंडी को पहले अच्छे से धो लें, फिर साफ कपड़े या किचन टॉवल से एक-एक करके पूरी तरह सुखा लें. ध्यान रखें कि काटने से पहले भिंडी बिल्कुल सूखी होनी चाहिए. शायद आपको पता न हो, लेकिन नमी ही लिसलिसेपन की मुख्य वजह होती है.