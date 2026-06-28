जरूरी चीजें
अगर आप इस भिंड़ी चिप्स को घर पर आसानी से बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको कुछ चीजों की जरूरत होती है जैसे- ताजी भिंडी, बेसन या चावल का आटा, कॉर्नफ्लोर, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च, गरम मसाला, नमक, चाट मसाला, तेल. ये सभी चीजें आपके पास जरूर होनी चाहिए. इन चीजों को आप अपने हिसाब से ले सकती हैं कि कितने लोगों के लिए बना रहे हैं और कितना सामना लग सकता है. यह स्वाद और सेहत दोनों का अच्छा मेल है, जो लोग आलू के चिप्स की जगह हेल्दी स्नैक की तलाश में रहते हैं, तो उनके लिए ये एकदम बेस्ट माना जाता है. (Pic credit-pexel)