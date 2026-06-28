भिंडी वाले चिप्स

भिंडी वाले चिप्स आजकल सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और लोग इसको खाना खूब पसंद भी कर रहे हैं. आपको बता दें ये सेहत के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होती है. हेल्दी स्नैक की तलाश में अगर आप हैं, तो आपके लिए ये एकदम बेस्ट साबित होगा. इसको खाने के बाद आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है. इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर लाखों लोग भिंडी चिप्स बनाने की वीडियोज को खोज रहे हैं और आप भी बाजार से महंगे पैकेट खरीदने की बजाय घर पर हेल्दी और क्रिस्पी इसको बनाना चाहते हैं, तो आसानी से कुछ तरीकों से इसको तैयार कर सकते हैं, आइए आप भी जान लीजिए. (Pic credit-pexel)