कैसे करें तैयार?

अब आपको निकाले गए दूध को गैस पर रखें, लगातार चलाते हुए एक उबाल आने तक पकाएं, उबाल आने के बाद गैस बंद कर दें. इसके बाद दूध को हल्का गुनगुना होने तक ठंडा होने दें. एक साफ बर्तन में गुनगुने दूध को निकालें, इसमें 7-8 हरी मिर्च के डंठल डाल दें. हल्का सा मिला लें. बर्तन को ढककर किसी गर्म जगह पर 8-9 घंटे के लिए रख दें. रात में रखें तो सुबह तक तैयार. ध्यान रखें कि बीच में बर्तन को हिलाएं या खोलें नहीं. अब आपका थक्केदार, गाढ़ा मूंगफली दही तैयार है, फ्रिज में रखकर 2-3 दिन तक इस्तेमाल करें.(photo credit-pexels)