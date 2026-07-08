विधि-2

इन सभी चीजों को मिलाने के बाद आपको ऊपर से नींबू का रस भी मिला देना है और फिर इसको साफ, सूखे कांच के जार में भरकर रख देना है. जार में इसको रखने के बाद आपको किसी साफ और सूखी जगह पर इसको 3 से 5 दिनों तक रख देना है और फिर इसके बाद दिन में एक बार साफ और सूखे चम्मच से अचार को हल्का सा हिलाना है ताकि वो खराब न हो. मसाले सभी करोंदों पर अच्छी तरह लग जाना चाहिए. तभी आपका अचार एकदम मस्त और टेस्टी बनेगा. बिना धूप के भी ये अचार बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन बनने में थोड़े दिन लग सकते हैं.