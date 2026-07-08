जरूरी चीजें
हल्की खटास और हल्की मिठास वाला यह फल स्वाद के साथ-साथ पोषण का भी खजारा माना जाता है. आपको एक बार तो इसको घर पर बनाकर देखना ही चाहिए. खाने के स्वाद को दोगुना तक बढ़ा देगा. इसको बनाने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत होती है जैसे- ताजे करोंदे, बड़े चम्मच सरसों का तेल, बड़े चम्मच सौंफ, बड़ा चम्मच राई, छोटा चम्मच मेथी दाना, छोटा चम्मच कलौंजी, छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, बड़े चम्मच लाल मिर्च पाउडर, छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, स्वादानुसार नमक, छोटा चम्मच हींग, बड़े चम्मच नींबू का रस आप इन सभी चीजों की जरूरत होगी और ये आपको किचन में आसानी से मिल जाएंगी.