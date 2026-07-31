निकलेगा साफ घी-

इसके बाद मक्खन को हाथ से इकट्ठा करके निकाल लें, बाकी छाछ (मट्ठा) अलग रख लें, इसे आप और चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कढ़ी या रायता बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं. मक्खन को 2-3 बार ठंडे पानी से धो लें. इससे सारी छाछ निकल जाएगी और घी साफ बनेगा. इसके बाद एक भारी तले वाली कढ़ाई में मक्खन डालें, गैस को आंच धीमी पर रखें, मक्खन धीरे-धीरे पिघलने लगेगा, पहले झाग उठेगा, फिर पानी उड़ने लगेगा. बीच-बीच में हल्के हाथ से चलाते रहें. कुछ देर बाद झाग कम हो जाएगा. घी का रंग हल्का सुनहरा होने लगेगा और नीचे हल्के भूरे रंग के दाने बैठ जाएंगे, जब अच्छी खुशबू आने लगे और घी बिल्कुल साफ दिखने लगे, तो गैस बंद कर दें, ध्यान रखें कि बहुत देर तक न पकाएं, वरना घी कड़वा हो सकता है.