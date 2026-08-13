ये भी रखें पास-

इसके साथ ही आपको हल्दी पाउडर – 1 से 1.5 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर या सामान्य लाल मिर्च पाउडर – 1 से 1.5 चम्मच (रंग और तीखेपन के लिए), अमचूर पाउडर (Dry mango powder) – 1.5 से 2 चम्मच (खट्टा स्वाद देने के लिए जरूरी), प्याज पाउडर (Onion powder) – 1.5 से 2 बड़े चम्मच, लहसुन पाउडर (Garlic powder) – 1 से 1.5 बड़े चम्मच, सोंठ पाउडर (Dry ginger powder) – 1 चम्मच, नमक – 1 से 1.5 चम्मच (स्वादानुसार, कम या ज्यादा कर सकते हैं), चीनी या पाउडर शुगर – 1 चम्मच (स्वाद बैलेंस करने के लिए), कॉर्नफ्लोर या अरारोट – 1 चम्मच (वैकल्पिक, मसाले को चिकना बनाने और लंबे समय तक रखने के लिए), गरम मसाला – 1/4 चम्मच (वैकल्पिक), साइट्रिक एसिड (Taatri या निंबू का सत) – 1/4 चम्मच (वैकल्पिक, एक्स्ट्रा टैंग के लिए) भी चाहिए होंगे.