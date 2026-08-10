रेसिपी-4

सभी चीजों को पीसने के बाद अब आपको स्वादानुसार नमक डाल देना है और फिर से इसको हल्का सा कूट लेना है. अब तैयार मसाले में उबला और पानी निकाला हुआ सोया को भी आपको मिला देना है और फिर इसके बाद इसमें अच्छी तरह कूटते हुए मसाले को मिलाकर मिक्स कर लेना है. सोया को पहले कड़ाही में हल्का सा भून भी सकते हैं ऐसा करने से टेस्ट काफी ज्यादा बढ़ सकता है. इससे इसमें हल्का क्रिस्पी स्वाद इससे काफी ज्यादा भी आ सकता है. इसमें थोड़ा नींबू का रस और बारीक कटा हरा धनिया बनने के बाद ऊपर से आपको डाल देना चाहिए. आपका महाराष्ट्रीयन स्टाइल सोया ठेचा अब बनकर एकदम तैयार है. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है.