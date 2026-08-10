बनाने की सामग्री
अगर आप घर पर ही महाराष्ट्रीयन सोया ठेचा को बनाकर खाना चाहते हैं, तो आपको कुछ चीजों की जरूरत होती है, जो आपको अपने किचन में आसानी से ही मिल जाएगी. इसको घर पर आसानी से बनाने के लिए आपको सबसे पहले सोया चंक्स 1 कटोरी, हरी मिर्च 6-7, लहसुन 12-13 कलियां, मूंगफली भुनी 2 चम्मच, जीरा 1 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, नींबू रस 1 चम्मच, तेल 2 चम्मच, हरा धनिया थोड़ा, करी पत्ता, मूंगफली. ये बताई गई सभी चीजें आपके पास होनी ही चाहिए, तभी आपकी डिश का स्वाद अच्छे से आ पाएगा और आपको खाने में मजा भी आएगा.