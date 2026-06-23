Bakery Style Cream Roll: आजकल बच्चों से लेकर बड़ों तक को बाहर मिलने वाले क्रीम रोल खाना बड़ा ही पसंद आता है. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होते हैं और साथ ही साथ बेकरी जैसा क्रिस्पी और स्वादिष्ट भी होता है, लेकिन अब आपको बार-बार बाजार जाने की जरूरत नहीं है आप घर पर आसानी से इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं. इसको घर पर बनाना काफी ज्यादा आसान होता है और साथ ही घर पर बने क्रीम रोल ताजे, स्वादिष्ट और सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं. आइए आपको इसकी आसानी से बनने वाली रेसिपी के बारे में बताते हैं, जिसको आप घर पर आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं.