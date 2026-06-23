टेस्टी क्रीम रोल

क्रीम रोल एक ऐसा स्नैक है जिसे बच्चे ही नहीं, बड़े भी काफी ज्यादा पसंद करते हैं. इसकी मिठास हर किसी का दिल जीत लेती है. इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती और कम चीजों के साथ ही इसको आप घर पर फटाफट से बच्चों के लिए तैयार कर सकते हैं. अगर आप भी घर पर इसको ताजा-ताजा बनाकर खाना चाहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इसको कैसे बनाएं, तो ये खबर आपके लिए बेस्ट होने वाली है. आइए आप भी जान लीजिए.