ये तरीका करें ट्राई-

अब इसे ठंडा होने दें, जब ये ठंडा हो जाए तो छन्नी या साफ कपड़े से छान लें, तैयार गुलाब जल को साफ कांच की बोतल में भरकर फ्रिज में रख दें, अगर आप यह 1-2 हफ्ते तक आसानी से चल जाता है .अगर आप ज्यादा शुद्ध गुलाब जल चाहते हैं तो दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं. एक बड़े बर्तन में बीच में एक छोटी कटोरी रख दें, कटोरी के चारों तरफ धुली हुई गुलाब की पंखुड़ियां फैला दें, इतना पानी डालें कि पंखुड़ियां डूब जाएं, लेकिन कटोरी में पानी न जाएं, बर्तन का ढक्कन उल्टा करके रखें, ढक्कन के ऊपर बर्फ के टुकड़े रख दें, धीमी आंच पर 20-30 मिनट गरम करें, भाप उठकर ठंडे ढक्कन से टकराएगी और पानी बनकर बीच वाली कटोरी में इकट्ठा हो जाएगा, यही आपका शुद्ध गुलाब जल है.