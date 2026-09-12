ये है सीक्रेट-

ये सबसे जरूरी बात है, जैसे ही दूध पूरी तरह फट जाए, तुरंत 1-2 कप ठंडा पानी या बर्फ का पानी डाल दें. इससे प्रोटीन सिकुड़ना बंद हो जाता है और पनीर नरम रहता है. कुछ लोग इसे छोड़ देते हैं, लेकिन यह सॉफ्टनेस के लिए बहुत जरूरी है. मलमल के कपड़े को छन्नी पर बिछाकर छेना छान लें, ऊपर से ठंडा पानी डालकर अच्छे से धो लें ताकि नींबू या सिरके की खटास पूरी निकल जाए. पानी निचोड़ लें, लेकिन ज्यादा जोर से न निचोड़ें. इसके बाद कपड़े को बांधकर किसी प्लेट पर रखें, इसके बाद ऊपर हल्का वजन रखें, आपको इसे 20-30 मिनट तक दबाकर रखना है. ज्यादा देर या भारी वजन रखने से नमी निकल जाएगी और पनीर सख्त हो जाएगा. वजन हटाकर पनीर को थोड़ी देर कमरे के तापमान पर रखें, फिर फ्रिज में पानी भरे बर्तन में रखकर स्टोर करें. इससे नरम रहता है.