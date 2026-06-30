जरूरी चीजें

इसको अगर आप घर पर बनाना चाहते हैं, तो काफी आसान तरीका है, जो बेहद ही कम लोगों को पता होता है, अगर आप भी नहीं जानते हैं, तो आपको बता दें इसको बनाने के लिए आपको पहले कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, जो किचन में ही आपको आसानी से मिल जाएगी. इसको बनाने के लिए आपको पके अमरूद, बड़े चम्मच चीनी या गुड़, छोटा चम्मच काला नमक, आधा छोटा चम्मच सेंधा नमक, छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 8-10 पुदीने की पत्तियां, 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस, 4-5 गिलास ठंडा पानी, बर्फ के टुकड़े ये चीजें आपके पास होने चाहिए.