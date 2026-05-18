सारी चीजें कट कर लें

इसको आसानी से घर पर बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक कड़ाही में तेल गरम करना है और फिर राई, करी पत्ता, मूंगफली को हल्का सा भूनकर डालना है. बारीक कटा प्याज डालकर इसको आपको सुनहरा होने तक भुन लेना है. टमाटर और कटे हुए आलू को भी आपको इसमें डालना है. हरी मिर्च में मसाले को आप भर सकते हैं. पके हुए चावल को आपको अब कड़ाही में डालना है.