3-6 हफ्ते लगेगा समय-

इसके लिए सबसे पहले आपको पानी में चीनी को घोलकर हल्का गर्म करना है, इसके बाद इसे ठंडा होने दें, इतना कि हाथ सहन कर सके. अब इसमें यीस्ट मिलाएं और साफ कांच के जार में डालें. मुंह पर बैलून या कपड़ा बांध दें, देखें हवा निकले लेकिन कीड़े न घुसें. 1-2 हफ्ते गर्म जगह पर रखें. शराब जैसी महक आने लगेगी. अब इसमें कच्चा सिरका मिलाएं, मुंह पर साफ कपड़ा बांधकर गर्म और अंधेरी जगह पर रख दें. 3-6 हफ्ते बाद स्वाद चखें, ये खट्टा और सिरके जैसा लगने लगे तो छान लें. आपका होममेड सिरका बनकर तैयार है.