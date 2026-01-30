1. गर्म पानी का कमाल-

हालांकि अब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. आज हम आपको कुछ बेहद आसान, फटाफट और प्रैक्टिकल ट्रिक्स बताएंगे जिनकी मदद से आप मिनटों में ढेर सारा लहसुन छील सकते हैं. लहसुन को छीलने का सबसे आसान तरीका है गर्म पानी. अगर आपको 500 ग्राम से 1 किलो या उससे ज्यादा लहसुन छीलना है तो ये तरीका सबसे बढ़िया है. लहसुन की पूरी गांठ से कलियां अलग कर लें. फिर एक बड़े बर्तन में गर्म (उबलता नहीं, बस गर्म) पानी लें और कलियों को 5-10 मिनट तक भिगो दें. पानी से निकालने के बाद छिलका खुद-ब-खुद ढीला हो जाएगा. बस हाथ से हल्का सा मसलें या रगड़ें, छिलका आसानी से उतर जाएगा. अगर आपको ज्यादा जल्दी चाहिए तो गर्म पानी में थोड़ा बेकिंग सोडा मिला लें, छिलका और तेजी से अलग होगा