इन चीजों में करें इस्तेमाल-

अगर दही बहुत खट्टा हो गया है तो इससे ढोकला, इडली या डोसा का बैटर बनाएं, इससे बैटर जल्दी फर्मेंट होता है और स्पंजी बनता है. भटूरे या कुलचे के आटे में भी मिला सकते हैं. इससे भी आटा अच्छा फूलता है. दही खट्टा न हो, इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे दही जमते ही फ्रिज में रख दें. बाहर ज्यादा देर न छोड़ें. गर्मियों में दूध को थोड़ा कम गर्म करके जमाएं. हमेशा साफ बर्तन का इस्तेमाल करें और एयरटाइट डिब्बे में रखें. कुछ लोग नारियल का छोटा टुकड़ा डालने की भी सलाह देते हैं, जिससे खटास चली जाती है.