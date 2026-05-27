कपड़ों पर लगा जाता है रंग-

कई बार ऐसा होता है कि हम सभी कपड़ों को साथ में धोने के लिए डाल देते हैं और इस दौरान किसी कपड़े का रंग निकलकर दूसरे कपड़ों पर चढ़ जाता है. ऐसे में बहुत निराशा होती है. कई बार तो रंग हमारे फेवरेट कपड़ों पर भी चढ़ जाता है, जिसके बाद दिल बहुत दुखता है, अक्सर लाल, काला, नीला या ब्राइट कलर वाले कपड़े हल्के रंग के कपड़ों के साथ धोने से ऐसा होता है, हालांकि इसके लिए आपको सिर पकड़कर बैठने की जरूरत नहीं है. कुछ आसान घरेलू नुस्खों से आप ज्यादातर दाग तुरंत हटा सकते हैं. सबसे पहले जितनी जल्दी हो सके जिस कपड़े से रंग निकल रहा है उसे तुरंत अलग करें, ध्यान रखें इस दौरान गर्म पानी का इस्तेमाल बिल्कुल न करें. इससे दाग और गहरा हो सकता है. ठंडे या हल्के गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें.