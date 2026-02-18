सबसे सुरक्षित तरीका 100% प्योर एसीटोन (acetone)-

अगर आप इसे घर पर निकालना चाहते हैं तो प्योर एसीटोन का तरीका सबसे अच्छा है. बिना एसीटोन के तरीके (जैसे ऑयल या पानी) कम असरदार होते हैं और ज्यादा समय लेते हैं, खासकर हार्ड गेल या एक्रिलिक के लिए. इस तरीके के लिए आपको 100% प्योर एसीटोन, कॉटन बॉल्स या कॉटन पैड्स, एल्युमिनियम फॉयल (एल्यूमिनियम पेपर), नेल फाइल (180-ग्रिट या बफर), नेल क्लिपर या कटर, ऑरेंज वुड स्टिक या क्यूटिकल पुशर, वैसलीन या हैंड क्रीम (क्यूटिकल्स के लिए), कटोरी, अच्छी वेंटिलेशन वाली जगह चाहिए होगी