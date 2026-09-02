1. टैल्कम पाउडर

हालांकि अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ आसान तरीको से आप इन दागों को आसानी से निकाल सकते हैं. इनमें पहला नुस्खा है टैल्कम पाउडर या बेकिंग सोडा का, सबसे पहले तेल को टिश्यू या साफ कपड़े से हल्के हाथ से सोख लें, अब दाग पर अच्छी मात्रा में टैल्कम पाउडर, बेकिंग सोडा या कॉर्नफ्लोर छिड़क दें, 15 से 30 मिनट छोड़ दें. पाउडर तेल को सोख लेगा. पाउडर को ब्रश या हाथ से झाड़ दें. फिर डिशवॉशिंग लिक्विड लगाकर हल्के हाथ से रगड़ें. इसके बाद गुनगुने पानी से धो लें, ज्यादातर मामलों में दाग पूरी तरह निकल जाता है.