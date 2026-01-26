ड्राइव करते हैं, तो जरूर रखें ये डॉक्यूमेंट

सड़क पर कार, बाइक या कोई भी व्हीकल ड्राइव करने के लिए ट्रैफिक पुलिस के नियम मानने होते हैं. ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है. जैसे व्हीकल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), इंश्योरेंस के पेपर्स और पॉल्यूशन या PUC सर्टिफिकेट. देश में सभी तरह के मोटर व्हीकल के लिए पॉल्यूशन कंट्रोल के नियम तय किए जाते हैं. अगर आप बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट या एक्सपायर्ड PUC के गाड़ी चलाते पकड़े गए, तो आप पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है. हो सकता है कि आपकी गाड़ी ही जब्त कर ली जाए.