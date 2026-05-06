गर्म पानी

गर्म पानी का इस्तेमाल करके भी आप सूख गई वाली फेवरेट नेल पेंट को फिर से नए जैसा बना सकते हैं. 5-10 मिनट के लिए हल्के गर्म पानी को आपको डिब्बे में डाल देना है और फिर अंदर से पॉलिश सॉफ्ट हो जाएगा. आप दोबारा से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.