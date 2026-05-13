खाद

अगर आप बची हुई चायपत्ती को कचरे में फेंक देते हैं, तो ये गलती करने से पहले इसके यूज के तरीकों को आपको जान लेना चाहिए. आप इससे खाद को आसानी से बना सकते हैं. सीधे मिट्टी में मिलाकर पौधों में डाल सकते हैं. पौधों की ग्रोथ को बेहतर बनाने में ये मददगार होती है. मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.