How To Reuse Leftover Tea Leaves Bachi Hui Chai Patti Ka Istemal Kaise Kare 8413200
चाय बनाने के बाद बची हुई चायपत्ती को सिंक में डाल देते हैं? इन कामों में करें दोबारा इस्तेमाल
How To Reuse Leftover Tea Leaves: लोग चाय के बिना तो अपने दिन तक की शुरूआत नहीं करते हैं. हर मौके को खास या थकान को मिटाना हो चाय तो जरूरी होती ही है. कई बार लोग चाय बनाने के बाद बची हुई चायपत्ती को कचरे में फेंक देते हैं या सीधे सिंक में डाल देते हैं. आज आपको इस्तेमाल की हुई चायपत्ती को दोबारा से उपयोग के तरीके बताते हैं.