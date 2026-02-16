OYO रूम्स से निकलेगा कमाई का जरिया

जिंदगी में हमें कभी न कभी अचानक से ट्रैवल करना पड़ता है. जब हमें किसी काम या घूमने के लिए दूसरी जगह पर स्टे करना होता है, तो हम आमतौर पर बजट फ्रेंडली होटल तलाशते हैं. ग्लोबल ट्रैवल टेक्नोलॉजी कंपनी OYO ने हमारी इस जरूरत को समझा और पूरा एक बिजनेस मॉडल खड़ा कर दिया. आज 35 से ज्यादा देशों में OYO का बिजनेस फैला है. इसका सबसे बड़ा होटल नेटवर्क भारत में है. अगर आप एक बड़ी प्रॉपर्टी में रहते हैं और ज्यादातर फ्लोर या कमरें खाली पड़े हुए हैं, तो आप भी यहां OYO होटल्स चला सकते हैं. हम आपको सारी डिटेल बता रहे हैं.