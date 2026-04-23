पेन या ब्रश स्टैंड

चाय को कुल्हड़ को फेंकने से पहले आपको इसके रीयूज के तरीके जान लेने चाहिए. आप इससे एक सुंदर सा पेन या ब्रश स्टैंड बना सकते हैं. इसमें आप अपनी पसंद के पेंट करके इस पर डिजाइन करवा सकते हैं. टेबल पर रखेंगे, तो दूर से ही अलग नजर आएगा.