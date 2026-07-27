पर्दे, कुशन और प्लांट्स
अगर आप अपने कमरे को थोड़ा का अलग और खूबसूरत सा टच देना चाहते हैं, तो आपको पर्दे, कुशन और प्लांट्स को रखने का भी खास ध्यान रखना चाहिए. अगर कम बजट में कमरे को लग्जरी बनाना चाहते हैं, तो आपरो कुछ यूनिक तरीकों को जरूर सोचना चाहिए. फर्श तक आने वाले लंबे पर्दे लगाएं, मैचिंग कुशन कवर चुनें, बेड पर न्यूट्रल रंग की बेडशीट बिछाएं, एक-दो इंडोर प्लांट रखें, छोटी सी वॉल आर्ट या फ्रेम लगाएं, जो आपके कमरे को खूबसूरत और हटके दिखाने में मददगार होगा. ये छोटी-छोटी चीजें कमरे की खूबसूरती को कई गुना तक बढ़ा देगी. (Pic credit-pexel)