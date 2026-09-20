दही और किचन इंग्रीडिएंट्स मिलाकर हेयर पैक (AI PHOTO)

दही का यूज़ आप ज्यादातर खाने के लिए करते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह बालों की केयर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है? आपने अपने घर में दादी-नानी को बालों में दही लगाते हुए जरूर देखा होगा. बालों में दही लगाने से उन्हें कंडीशनिंग मिल सकती है और बाल पहले से ज्यादा सॉफ्ट और शाइनी नजर आ सकते हैं. इस भागदौड़ भरी जिंदगी में बालों की सही तरह से केयर करना काफी मुश्किल हो जाता है. समय के साथ बाल रूखे, बेजान और कमजोर होने लगते हैं और हेयर फॉल की समस्या भी बढ़ सकती है. ऐसे में कई लोग सैलून जाकर महंगे-महंगे हेयर ट्रीटमेंट करवाते हैं, लेकिन हर किसी को मनचाहा रिजल्ट मिले, यह जरूरी नहीं है. अगर आप भी अपने बालों की नेचुरल तरीके से केयर करना चाहते हैं, तो दही को हेयर केयर रूटीन में शामिल कर सकते हैं. दही में कुछ आम किचन इंग्रीडिएंट्स मिलाकर हेयर पैक तैयार किया जा सकता है. यह बालों को मॉइस्चराइज करने, रूखेपन को कम करने और उन्हें सॉफ्ट बनाने में मदद कर सकता है.