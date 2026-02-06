क्या होती है बैड कोलेस्ट्रॉल की समस्या?
कोलेस्ट्रॉल शरीर में एक मोम जैसा चिपचिपा पदार्थ होता है, जो दो प्रकार का होता है गुड कोलेस्ट्रॉल (HDL) और बैड कोलेस्ट्रॉल (LDL),जब बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो ये धमनियों में जमा होने लगती है. इससे धमनियां संकरी या ब्लॉक हो जाती हैं, रक्त प्रवाह प्रभावित होता है और दिल तक खून पहुंचने में दिक्कत आती है, बैड कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने पर हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए कोलेस्ट्रॉल को संतुलित रखना दिल की सेहत के लिए बहुत जरूरी है