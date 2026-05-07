प्रॉपर्टी के पेपर की असली हैं या नकली... ऐसे करें चेक

अब जमीन या घर की रजिस्ट्री असली है या नहीं, यह पता लगाने के लिए आपको सब-रजिस्ट्रार ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटलाइजेशन होने के कारण अब घर बैठे कुछ ही मिनटों में अपनी प्रॉपर्टी की प्रामाणिकता जांची जा सकती है. इसके लिए अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. Registry Search या Property Details वाले सेक्शन पर क्लिक करें. अपनी रजिस्ट्री से जुड़ी बेसिक डिटेल भरें. जैसे रजिस्ट्री नंबर, मालिक का नाम, प्लॉट नंबर, जिला, और रजिस्ट्रेशन की डेट. फिर सबमिट करते ही कुछ सेकंड में संपत्ति का पूरा रिकॉर्ड स्क्रीन पर आ जाएगा. इस रिकॉर्ड में मालिक का नाम, रजिस्ट्री की तारीख, स्टांप ड्यूटी, और रजिस्ट्रार ऑफिस की जानकारी होती है. इन डिटेल्स को अपनी असली रजिस्ट्री पेपर से मिलाकर देखें. अगर दोनों जानकारी एक जैसी हैं, तो आपकी रजिस्ट्री असली मानी जाएगी.