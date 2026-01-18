भारतीय वायुसेना के लिए अच्छी खबर

भारतीय वायुसेना के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड (DPB) ने 14 राफेल फाइटर जेट खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. अब यह प्रस्ताव डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल (DAC) के सामने पेश किया जाएगा. माना जा रहा है कि तमाम औपचारिकता पूरी करते हुए इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से भी मंजूरी मिल जाएगी. इस सौदे में कुछ खास भी होने वाला है. भारतीय वायुसेना को मिलने वाले नए राफेल बेड़े की खूबी और ताकत क्या होगी, आइये जानते हैं.