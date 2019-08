1 / 20

बॉलीवुड के सुपरहीरो कहे जाने वाले रितिक रोशन Hrithik Roshan इन दिनों खूब चर्चा में हैं. फिल्म सुपर 30 की सफलता के बाद रितिक के लिेए मुस्कुराने का एक और बहाना मिल गया है. अपनी सुपर हीरो वाली बॉडी से लाखों फैन्स की दिलों पर राज करने वाले रितिक को अमेरिका की एक एजेंसी ने दुनिया का सबसे हैंडसम पुरुष Most Handsome Man in the World करार दिया है. इस लिस्ट में क्रिस इवान्स Chris Evans, डेविड बेखम David Beckham, रॉबर्ट पैटिंसन Robert Pattinson और ओमर बोर्कन अल गाला Omar Borkan Al Gala जैसी हस्तियां भी शामिल हैं. वैसे यह पहली बार नहीं है जब रितिक रोशन को दुनिया के सबसे हैंडसम पुरुषों में शामिल किया गया हो. आप भी देखिए अपने चहेता एक्टर की कुछ खास तस्वीरें. फोटो इंस्टाग्राम