अब तक कितनी बर्फ पिघलने का अनुमान

स्टडी में ग्लेशियर पर सिर्फ यूरिन का असर नहीं देखा गया. बेस कैंप पर इस्तेमाल होने वाले फ्यूल और दूसरी मानवीय गतिविधियों से पैदा होने वाली गर्मी को भी स्टडी में शामिल किया गया. उनके हिसाब से इन गतिविधियों से करीब 849,174 मेगाजूल एनर्जी पैदा हुई. इस गर्मी को बर्फ और बर्फीली सतह पर पड़ने वाले संभावित असर में बदलने पर वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि एक क्लाइंबिंग सीजन में करीब 2,492 टन बर्फ और बर्फ पिघल सकती है. अनुमान की सीमा लगभग 1,964 से 3,020 टन के बीच बताई गई है. इस कुल आंकड़े में यूरिन से होने वाला अनुमानित योगदान करीब 154 टन है.