Published By: Anjali Karmakar | Updated: Sep 6, 2026, 12:58 PM
Glacier melting
ये स्टडी नेपाली और अमेरिकी वैज्ञानिकों की रीजनल एनवायर्नमेंटल चेंज जर्नल में पब्लिश हुई है. वैज्ञानिकों ने यह भी साफ किया है कि ग्लेशियर के पिघलने की सबसे बड़ी वजह इंसानी यूरिव नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन और बढ़ता तापमान है. यूरिन एक एडिशनल कारण जरूर है. वहीं, फ्यूल जलाने और बेस कैंप पर होने वाली दूसरी गतिविधियां इस पहले से कमजोर ग्लेशियर पर अतिरिक्त गर्मी और दबाव डाल रही हैं.
एवरेस्ट का बेस कैंप सामान्य जमीन पर नहीं, बल्कि खुम्बु ग्लेशियर के ऊपर स्थित है. चढ़ाई के मौसम में यह जगह एक अस्थायी शहर में बदल जाती है. स्टडी के मुताबिक, 2023 के सीजन में यहां करीब 1,600 टेंट लगाए गए थे. इन टेंटों में पर्वतारोहियों के रहने के अलावा किचन, शॉवर, जनरेटर, इंटरनेट और दूसरी सुविधाएं मौजूद थीं. इन सुविधाओं के लिए बड़ी मात्रा में फ्यूल भी इस्तेमाल होता है.
स्टडी के मुताबिक, 2023 के सीजन में इस बेस कैंप पर करीब 824 LPG सिलेंडर, 18,935 लीटर केरोसिन और 5,130 लीटर पेट्रोल का इस्तेमाल हुआ. खाना पकाने, गर्मी और बिजली पैदा करने जैसी गतिविधियों से निकलने वाली गर्मी भी ग्लेशियर पर असर डालती है.
एवरेस्ट की ऊंचाई पर शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए पर्वतारोहियों को सामान्य से ज्यादा पानी पीना पड़ता है. इसका सीधा असर यूरिन की मात्रा पर पड़ता है. स्टडी करने वाली टीम के मुताबिक, 2023 के क्लाइंबिंग सीजन के दौरान रोजाना करीब 6,766 लीटर यूरिन पैदा होने का अनुमान लगाया. समस्या यह है कि इसका बड़ा हिस्सा सीधे ग्लेशियर पर छोड़ दिया जाता है.
इंसानी शरीर से निकलने वाला यूरिन लगभग 37 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है. जब इतनी गर्म तरल मात्रा सीधे बर्फ पर गिरती है, तो उससे कुछ हीट बर्फ तक पहुंचती है. हालांकि, इसका बड़ा हिस्सा आसपास की हवा और चट्टानों में चला जाता है. इसी वजह से वैज्ञानिकों ने यूरिन से होने वाली बर्फ की पिघलन को कुल नुकसान का सिर्फ एक हिस्सा माना है.
स्टडी में ग्लेशियर पर सिर्फ यूरिन का असर नहीं देखा गया. बेस कैंप पर इस्तेमाल होने वाले फ्यूल और दूसरी मानवीय गतिविधियों से पैदा होने वाली गर्मी को भी स्टडी में शामिल किया गया. उनके हिसाब से इन गतिविधियों से करीब 849,174 मेगाजूल एनर्जी पैदा हुई. इस गर्मी को बर्फ और बर्फीली सतह पर पड़ने वाले संभावित असर में बदलने पर वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि एक क्लाइंबिंग सीजन में करीब 2,492 टन बर्फ और बर्फ पिघल सकती है. अनुमान की सीमा लगभग 1,964 से 3,020 टन के बीच बताई गई है. इस कुल आंकड़े में यूरिन से होने वाला अनुमानित योगदान करीब 154 टन है.
स्टडी में वैज्ञानिकों ने 1991 से 2023 तक के Landsat सैटेलाइट डेटा का भी एनालिसिस किया. इसमें पाया गया कि एवरेस्ट बेस कैंप की सतह का तापमान औसतन हर साल 0.28 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है. यह आसपास के खुम्बु ग्लेशियर की सतह पर दर्ज वार्मिंग रेट से लगभग दोगुना है. यह आंकड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्लेशियर पहले ही जलवायु परिवर्तन की वजह से तेजी से कमजोर हो रहा है. वैज्ञानिकों के अनुसार, 2000 के बाद हिमालय में बर्फ पिघलने की रफ्तार पिछली अवधि की तुलना में काफी तेज हुई है.
स्टडी में वैज्ञानिकों ने मौजूदा बेस कैंप को ग्लेशियर से हटाकर किसी ज्यादा स्थिर और बर्फ रहित जमीन पर ले जाने का सुझाव भी दिया है. स्टडी करने वाली टीम ने मौजूदा कैंप के दक्षिण-पश्चिम में दो संभावित स्थानों की पहचान की है, जहां बेस कैंप को भविष्य में शिफ्ट किया जा सकता है.
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.