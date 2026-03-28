'कर्बला के शहीद'

सदियां गुजर गईं, लेकिन हुसैनी ब्राह्मणों ने अपनी इस विरासत को आज भी महफूज रखा है. मुहर्रम के दिनों में ये लोग इमाम का मातम करते हैं, मजलिसें सजाते हैं और 'कर्बला के शहीद' को खिराज-ए-अकीदत यानी श्रद्धांजलि पेश करते हैं. इनके घरों में आज भी वो रस्में निभाई जाती हैं जो इमाम के गम से जुड़ी हैं. दिलचस्प बात ये है कि ये लोग खुद को बड़े गौरव से 'हुसैनी ब्राह्मण' कहते हैं. ये इस बात की मिसाल है कि शहादत और कुर्बानी किसी एक की जागीर नहीं होती. जहां जुल्म होगा, वहां हुसैन के चाहने वाले किसी न किसी रूप में जरूर खड़े होंगे. (सभी तस्वीरें प्रतीकात्मक, AI द्वारा बनवाई गई)