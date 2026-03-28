'बदला' और हिंदुस्तान वापसी
कर्बला के मैदान-ए-जंग में हुसैनी ब्राह्मणों की शहादत के बाद राहब दत्त खामोश नहीं बैठे. उन्होंने इमाम के दुश्मनों से बदला लेने के लिए 'मुख्तार सकफी' की फौज का साथ दिया और यजीद के लश्कर से जमकर लोहा लिया. इसके बाद वो वापस अपने वतन हिंदुस्तान लौट आए लेकिन वो अकेले नहीं आए, वो अपने साथ इमाम हुसैन की मोहब्बत और शहादत की कहानी लेकर आए, जो आज भी उनके वंशजों के सीने में ताजा है. तभी तो एक मशहूर शेर कहा गया है- 'वाह दत्त सुल्तान, हिंदू का धर्म और इस्लाम का ईमान, शहीद हुए कर्बला में, कुर्बान हुए सात बेटे जान!' (सभी तस्वीरें प्रतीकात्मक, AI द्वारा बनवाई गई)