Husband divided between wife and girlfriend, extra marital affair case in ranchi झारखंड की राजधानी रांची में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. यहां विवाहेत्तर संबंध extra marital affair में पड़े एक व्यक्ति को समझौते के बाद पत्नी और प्रेमिका ने आपस में बांट लिया. लेकिन कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चलने के बाद मामला फिर बिगड़ गया.