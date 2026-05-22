हाइपरटेंशन दिल के लिए खतरनाक-

हाइपरटेंशन बेहद खतरनाक है, जब ब्लड प्रेशर लगातार ऊंचा रहता है, तो यह रक्त वाहिकाओं पर दबाव डालता है. इससे दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जो अंत में दिल की मांसपेशियों को कमजोर कर देता है, इससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है. साथ ही किडनी खराब होने की आशंका भी बढ़ जाती है. दिक्कत यह है कि अधिकांश लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनका ब्लड प्रेशर हाई है, क्योंकि इसके लक्षण अक्सर देर से दिखते हैं. इसलिए इसे साइलेंट किलर कहा जाता है. ऐसे में हेल्थ एक्सपर्ट बताते हैं कि रोजाना ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग जरूरी है