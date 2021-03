1 / 9

Hyundai i20 On Road Price in India 2021 Mileage Engine features capacity safety details here हुंडई आई20 भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक है. पिछले साल जब नई प्रीमियम हैचबैंक आई20 कार पेश की गई थी तब हुंडई मोटर इंडिया ने कहा था कि उसे इसके पेश किये जाने के 40 दिन के भीतर ही करीब 30000 बुकिंग प्राप्त हुईं थी. तब से ये कार काफी डिमांड में है. आज हम आपको इसकी खासियत Hyundai i20 Features ऑन रोड प्राइस Hyundai i20 On Road Price in India 2021 और सभी डिटेल के बारे में बताने जा रहे हैं.