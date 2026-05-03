ECI और सरकार के बीच का 'पुल'

मुख्य सचिव राज्य सरकार और भारत निर्वाचन आयोग के बीच मुख्य प्रशासनिक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं. वे यह सुनिश्चित करते हैं कि आयोग द्वारा जारी हर निर्देश का राज्य प्रशासन द्वारा सख्ती से पालन किया जाए और किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में सीधे आयोग को जवाबदेह होते हैं.