Ias Dushyant Nariala West Bengal Chief Secretary Power And Role In Elections 8400808
पश्चिम बंगाल का सबसे ताकतवर अधिकारी कौन? इससे ज्यादा शक्ति अभी किसी के पास नहीं
West Bengal most powerful officer: चुनाव के दौरान किसी भी राज्य की कमान मुख्य सचिव के हाथ में होती है. मुख्यमंत्री चुनाव के दौरान अभी पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव दुष्यंत नरियाला राज्य के सबसे शक्तिशाली अधिकारी हैं. वे चुनाव आयोग और राज्य प्रशासन के बीच मुख्य कड़ी हैं, जिनका प्राथमिक कार्य आयोग के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना और राज्य में निष्पक्ष चुनाव कराना है.