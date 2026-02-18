Ias Hold These Role Before Becoming A District Magistrate See This Long List Upsc Pass Karne Ke Baad Ias Sidhe Dm Kyun Nhi Bnaye Jate 8311702
DM बनने से पहले IAS किन-किन पदों पर करते हैं काम? देखें ये लंबी List, बीते जमाने की बात हुई डायरेक्ट कलेक्टर बनना
Why IAS become district magistrate: एक जिले को संभालने के लिए जमीनी अनुभव, कानूनी समझ और विविधता की जरूरत होती है, इसलिए बिना अनुभव के बिना इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालना नामुमकिन है. इसी वजह से गृह मंत्रालय सीधे कलेक्टर नियुक्त करने से IAS को इन पदों पर सिलसिलेवार ढंग से नियुक्त करती है...