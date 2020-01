1 / 8

Indian Cricket Team ने साल 2019 में खेल के हर फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन किया है. बीते साल में कुछ ऐसे नए खिलाड़ी भी सामने आएं जिनकी कौशलता से आज पूरा देश वाकिफ है. नए और युवा टीम इंडिया ने अपने परफॉरमेंस से लोगों का दिल तो जीता ही है लेकिन इसके साथसाथ कई दिग्गज खिलाड़ियों की जगह को भी अपने नाम कर लिया है. Deepak Chahar से लेकर KL Rahul तक ने टीम में जगह पाने के लिए अपनी दावेदारी पेश की थी और अपने प्रदर्शन से सेलेक्शन बोर्ड का ध्यान भी अपनी ओर खींचा है. इसी सिलसिले में ICC ने बुधवार को साल 2019 के लिए सर्वश्रेष्‍ठ खिलाड़ियों की घोषणा की है और इस फेहरिश्त में भारतीय खिलाड़ियों ने अपना दबदबा बनाया है. सीमित ओवरों के क्रिकेट में भारतीय टीम के उपकप्‍तान Rohit Sharma को ODI Cricketer of the Year का अवॉर्ड दिया गया है. टी20 क्रिकेट में Deepak Chahar को T20I Performance of the Year चुना गया. वहीं, टेस्‍ट क्रिकेट में सर्वश्रेष्‍ठ प्रदर्शन के लिए Pat Cummins को Test Cricketer of the Year अवॉर्ड से नवाजा गया है. भारतीय टीम के कप्‍तान Virat Kohli को विश्‍व कप 2019 के दौरान खेल भावना Spirit of Cricket Award दिखाने के लिए अवॉर्ड दिया गया है. विश्‍व कप में ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ मैच के दौरान फैन्‍स बैन के बाद वापसी कर रहे Steve Smith के खिलाफ हूटिंग कर रहे थे. स्मिथ ने फैन्‍स को स्मिथ के खिलाफ हूटिंग की जगह तालियां बजाने के लिए कहा था. इंग्‍लैंड के ऑलराउंडर Ben Stokes को 12 महीने तक शानदार प्रदर्शन करने के लिए Sir Garfield Sobers Trophy दिया गया. ये हैं इन पुरुस्कृत लोगों की तस्वीरें जो सोशल मीडिया से ली गई है.