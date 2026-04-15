उनका स्थान समाज सेवा में है

17-18 साल की उम्र में 1968 के आसपास मोदी ने कॉलेज छोड़ दिया और करीब दो साल तक देश भर में भ्रमण किया. वे बेलूर मठ पहुंचे जहां रामकृष्ण मिशन के स्वामी माधवानंद महाराज से मिले और संन्यास लेने की अनुमति मांगी. स्वामी ने उन्हें पहले पढ़ाई पूरी करने की सलाह दी. राजकोट आश्रम में स्वामी आत्मस्थानंद महाराज से भी उन्होंने यही इच्छा जताई. स्वामी ने उन्हें समझाया कि उनका स्थान समाज सेवा में है, न कि संन्यास में. उन्होंने मोदी को दाढ़ी रखने और लोगों के बीच रहने की सलाह दी, जो आज भी मोदी जी की पहचान है.