देश की ये 7 खास जगहें

इस साल 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाएगा. इसी दिन से अगले 10 दिनों तक जगह-जगह बप्पा की स्थापना की जाएगी. वैसे तो गणेश उत्सव की रौनक पूरे देश में देखने को मिलती है, लेकिन कुछ शहर ऐसे हैं, जहां इस पर्व का रंग ही अलग नजर आता है. यहां गणपति सिर्फ भगवान नहीं, बल्कि लोगों के लिए राजा की तरह पूजे जाते हैं. इन शहरों में बप्पा की विशाल मूर्तियां, ढोल-नगाड़ों की गूंज, भक्ति में रंगे श्रद्धालु और सड़कों पर उमड़ती हजारों की भीड़ देखने को मिलती है. दूर-दूर से लोग अपने आराध्य के दर्शन और उनकी एक झलक पाने के लिए यहां पहुंचते हैं. हर जगह की अपनी अलग परंपरा और खासियत है, जो गणेश उत्सव को और भी यादगार बना देती है. अगर आप भी इस गणेश चतुर्थी पर घूमने का प्लान बना रहे हैं और समझ नहीं आ रहा कि कहां जाएं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. हम आपको देश की ऐसी 7 खास जगहों के बारे में बताएंगे, जहां गणेश उत्सव की भव्यता देखकर आपका मन खुश हो जाएगा और यकीन मानिए, यहां से वापस लौटने का मन शायद ही करेगा.