NEET विवाद की शुरुआत और आंदोलन का उदय

NEET-UG 2026 परीक्षा में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं की खबरें सामने आने के बाद छात्रों में भारी गुस्सा फूटा. कई राज्यों में छात्रों ने रिजल्ट पर सवाल उठाए और निष्पक्ष जांच की मांग की. इस मुद्दे पर Cockroach Janata Party (CJP) नामक युवा आंदोलन ने मोर्चा संभाला, जो बेरोजगारी और शिक्षा सुधारों पर भी आवाज उठा रहा है. जून से शुरू हुआ यह आंदोलन जुलाई में जंतर-मंतर पर बड़े धरने में बदल गया, जहां हजारों छात्र इकट्ठा हुए. पुलिस के साथ कुछ जगहों पर टकराव भी हुआ, जिसमें चोटें आईं. CJP ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को अपनी मुख्य मांग बनाया.