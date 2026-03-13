LPG संकट में बढ़ी PNG कनेक्शन लेने वालों की संख्या

मौजूदा संकट के बीच PNG कनेक्शन लेने वालों की संख्या में भी इजाफा हुआ है. सरकार ने भी PNG को प्राथमिकता दी है. रिपोर्ट के मुताबिक, 9 मार्च 2026 को सरकार ने आदेश जारी किया कि घरेलू PNG और CNG को गैस सप्लाई में प्राथमिकता दी जाएगी. इसका एक कारण यह भी है कि घरों में मिलने वाली PNG का बड़ा हिस्सा देश में ही पैदा होने वाली गैस से आता है. इसलिए यह अंतरराष्ट्रीय कीमतों या आयात की समस्या से कम प्रभावित होती है. इसी वजह से दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु और अहमदाबाद जैसे शहरों में PNG से जुड़े घरों में गैस सप्लाई सामान्य रही, जबकि LPG सिलेंडर मिलने में देरी होने लगी. सरकार का लक्ष्य है कि साल 2034 तक करीब 12.63 करोड़ PNG कनेक्शन दिए जाएं.