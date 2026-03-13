कहां और कैसे ले सकते हैं PNG कनेक्शन?
अगर आप दिल्ली-NCR में रहते हैं. आपके इलाके में PNG लाइन बिछी हुई है, तो आप PNG कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इसके लिए इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी IGL से संपर्क करना होगा. आप IGL की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.iglonline.net/newConnection पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. आपके एप्लिकेशन के बाद कंपनी आपको जानकारी और दस्तावेज देगी. इसके बाद, कंपनी आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल पर पेमेंट का लिंक भेजेगी. पेंमेंट करने के बाद कनेक्शन देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. PNG कनेक्शन के लिए आपको आधार कार्ड या वोटर आईडी, रेजिडेंशियल प्रूफ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बिजली बिल, प्रॉपर्टी टैक्स रसीद या पानी के बिल की कॉपी देनी होगी.