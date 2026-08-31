राजनीति में बड़ा नाम हैं अखिलेश यादव

उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव आज एक बड़ा नाम हैं. मगर राजनीति की दुनिया में उनका सफर कैसे शुरू हुआ या फिर उन्होंने अपना पहला चुनाव कब और किसके खिलाफ जीता, इसका जवाब आज भी राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोगों को नहीं मालूम होगा. दरअसल अखिलेश यादव ने साल 2000 में पहली बार चुनावी मैदान में कदम रखा था. उन्होंने यूपी की कन्नौज लोकसभा सीट के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार अकबर अहमद डंपी को हराकर सांसद बने. उस चुनाव में अखिलेश यादव को 306054 वोट मिले थे, जबकि अकबर अहमद डंपी को 247329 वोट हासिल हुए थे. इस तरह करीब 58,725 वोटों से जीत दर्ज कर अखिलेश ने अपने राजनीतिक करियर की शानदार शुरुआत की.