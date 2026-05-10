अंडा

अगर आप अपनी हड्डियों को मजबूत बनाना चाहते हैं और शरीर में फौलादी ताकत को भरना चाहते हैं, तो आपको रोजाना अंडे का सेवन करना चाहिए. इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है. शरीर को ताकत देने और कमजोरी दूर करने में ये मदद करता है.