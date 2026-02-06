कब अटक जाता है रिफंड?
ज़्यादातर लोग ये मान लेते हैं कि ITR फॉर्म भर दिया तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है. जबकि ITR भरने का प्रोसेस तब तक कंप्लीट नहीं होता, जब तक कि आप ई-वेरिफिकेशन न कर देते हों. e-वेरिफिकेशन का मतलब हो है कि आपने जो रिटर्न फाइल किया है, उसे आप पक्का कर रहे हैं कि इसे आपने ही किया है. ये एक छोटा-सा कन्फर्मेशन है जो आप मोबाइल OTP, आधार, नेटबैंकिंग या इनकम टैक्स वेबसाइट से कर सकते हैं. इसमें सिर्फ कुछ मिनट लगते हैं, लेकिन लोग या तो इसे भूल जाते हैं. रिटर्न भरने के 30 दिनों के अंदर आपको उसे e-वेरिफाई भी करना होता है. बिना इसके रिटर्न इनवैलिड होता है और रिफंड भी रुक सकता है.