कैसे चेक करेंगे स्टेटस?

रिफंड का स्टेटस जानने के लिए इनकम टैक्स इंडिया की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं. फिर अपने रजिस्टर किए गए यूजर आईडी (PAN नंबर), पासवर्ड और कैप्चा कोड से लॉगिन करें. अब ‘View Returns / Forms’ सेक्शन पर जाएं. वहां ‘Select An Option’ पर क्लिक करें. इसके बाद ड्रॉपडाउन मेन्यू से ‘Income Tax Returns’ सिलेक्ट करें. अब असेसमेंट ईयर डालकर ‘Submit’ पर क्लिक कर दें. इसके बाद अपनी ITR Acknowledgment Number पर क्लिक करें और रिफंड स्टेटस देखें.आपका रिफंड स्टेटस Form 26AS के ‘Tax Credit Statements’ सेक्शन में भी दिखाई देता है.अगर बैंक डिटेल्स में कोई गलती है, तो साइट पर यह मैसेज दिख सकता है: “No Records Found — check your e-filing processing status by navigating through e-File → Income Tax Returns → View Filed Returns.”