फंड के सोर्स का प्रूफ रखें
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट AI, डेटा एनालिटिक्स और अलग-अलग पोर्टलों के जरिए बैंक खातों, TDS, शेयर-म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी और विदेश यात्रा तक की जानकारी जुटाकर ITR में दी गई जानकारी से मिलाता है. अगर आपने एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपये से ज्यादा डिपॉजिट किया है, तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ नोटिस भेजा जाएगा. आपको इस नोटिस का जवाब देने के लिए फंड के सोर्स का प्रूफ देना होगा. ये प्रूफ बैंक स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड और विरासत से जुड़े डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं.