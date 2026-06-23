नोटिस आने पर क्या करें?

वैसे अगर आपको इनकम टैक्स विभाग से नोटिस मिल जाता है, तो भी इससे घबराने की जरूरत नहीं है. आप सबसे पहले यह देखें कि नोटिस किस वजह से आया है. अगर ये कैश डिपॉजिट से जुड़ा हुआ है, तो आपको उस पैसे का सोर्स और इनकम का प्रूफ देना होगा. मान लीजिए आपने किसी प्रॉपर्टी की बिक्री, बिजनेस इनकम, इंवेस्टमेंट रिटर्न या गिफ्ट के रूप में पैसा कमाया है. फिर इसे बैंक अकाउंट में जमा कराया है. ऐसे में आपको उसकी रसीदें, बैंक स्टेटमेंट और बाकी संबंधित डाक्यूमेंट्स दिखाने होंगे. ऐसा करने से आप आसानी से अपनी स्थिति साफ कर सकते हैं. फिर किसी भी कानूनी परेशानी से बच सकते हैं.